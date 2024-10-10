Пророссийским супругам, помогавшим армии РФ, закрыли въезд в Германию на 20 лет

Двое пророссийских активистов, помогавшие российской армии и в конце концов переехавшие в Россию, заявляют, что им больше не разрешают въезд в Германию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Супруги получили письмо от городской администрации Кёльна, в котором утверждается, что им запрещен въезд в Германию на 20 лет, рассказывает пророссийская деятельница Елена Колбасникова в видео, опубликованном в Telegram.

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В письме говорится о том, что она и ее партнер Макс Шлунд представляют угрозу для безопасности Германии.

Пара организовывала прокремлевские демонстрации в Германии с начала российской агрессии против Украины.

Расследование, опубликованное в прошлом году, определило их как ключевых фигур промосковской позиции в Германии и показало, что они получали финансовую поддержку от российского правительства.

В августе прошлого года немецкая прокуратура провела обыск в доме супругов на северо-западе Германии после сообщения Reuters о том, что средства, собранные от сторонников в Германии, были использованы для приобретения раций, наушников и телефонов для подразделения российской армии, воюющего в Украине.

В июне пара объявила через своего адвоката, что переехала в Россию.

Прокуратура Кельна и городская администрация пока не хотят комментировать это дело.