У Польщі вантажівка врізалась в мікроавтобус з українцями: є загиблі
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Новини — Четвер, 10 жовтня 2024, 10:20 —
Новини — Четвер, 10 жовтня 2024, 10:20 —
У Польщі зранку сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса, в якому перебували громадяни України.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
Як зазначено, аварія сталася біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці.
В мікроавтобус, в якому перебували сім громадян України, врізалась вантажівка.
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Внаслідок аварії загинули двоє осіб – чоловік і жінка віком 45 і 60 років.
На місці події співробітники поліції під наглядом прокуратури з'ясовують причини аварії.
Як повідомлялося, 30 людей отримали поранення в результаті аварії автобуса в Дрездені у понеділок вранці.
Наприкінці серпня під час зіткнення двох трамваїв у польському Гданську постраждали сім людей.
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