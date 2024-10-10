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У Польщі вантажівка врізалась в мікроавтобус з українцями: є загиблі

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Новини — Четвер, 10 жовтня 2024, 10:20 — Ірина Кутєлєва

У Польщі зранку сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса, в якому перебували громадяни України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Як зазначено, аварія сталася біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці.

 
PAP
 
PAP

В мікроавтобус, в якому перебували сім громадян України, врізалась вантажівка.

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Внаслідок аварії загинули двоє осіб – чоловік і жінка віком 45 і 60 років.

На місці події співробітники поліції під наглядом прокуратури з'ясовують причини аварії.

Як повідомлялося, 30 людей отримали поранення в результаті аварії автобуса в Дрездені у понеділок вранці.

Наприкінці серпня під час зіткнення двох трамваїв у польському Гданську постраждали сім людей.

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Польща
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