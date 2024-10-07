В аварії автобуса у Дрездені постраждали 30 людей

30 людей отримали поранення в результаті аварії автобуса в Дрездені у понеділок вранці, двоє поранених – у важкому стані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

З невідомих причин автобус раптово з'їхав з дороги посеред години пік і врізався в дерево, повідомив речник пожежної служби Дрездена.

фото dpa

Згідно з повідомленнями, автобус перекинувся через дерево, яке впало в результаті удару, і врешті-решт зупинився, коли врізався у припаркований фургон.

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Пожежна служба очікує, що операція з деблокування автобуса триватиме кілька годин.

Дорога, на якій сталася аварія, була повністю перекрита. Загалом було задіяно близько 100 пожежників, рятувальних служб та команд кризового втручання.

Наприкінці серпня під час зіткнення двох трамваїв у польському Гданську постраждали сім людей.

У середині серпня у Польщі понад 20 осіб потрапили до лікарень після ДТП з автобусом у Нижній Сілезії.