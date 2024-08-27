У польському Гданську зіткнулись два трамваї, є постраждалі

Під час зіткнення двох трамваїв у польському Гданську постраждали сім людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Близько 17.30 співробітники поліції отримали повідомлення про зіткнення двох трамваїв на вулиці Сікорського. Попередні висновки працівників дорожньої поліції вказують на те, що водій трамвая 3-го маршруту не вибрала безпечну швидкість і в'їхала в задню частину трамвая 11-го маршруту, який зупинився перед світлофором, повідомила прессекретар комендатури міської поліції в Гданську Магдалена Ціска.

Вона пояснила, що в результаті інциденту семеро людей, які поскаржилися на різні види болю, були доставлені до лікарні для детального обстеження. Співробітники поліції все ще працюють на місці інциденту і з'ясовують його обставини, підкреслила Ціска.

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У зв'язку з зіткненням було введено екстрену зміну маршруту трамвайних ліній: 2, 3, 4, 6 i 11.

Нагадаємо, у Варшаві вдень 23 серпня сталася ДТП за участю маршрутного автобуса, легковика і трамвая, одна людина отримала поранення.

У середині серпня у Польщі понад 20 осіб потрапили до лікарень після ДТП з автобусом у Нижній Сілезії.