Туск і Дуда влаштували публічну суперечку через призначення послів

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск і президент Анджей Дуда влаштували суперечку у соцмережах через питання щодо призначення послів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Спершу Туск написав в X (Twitter), що президент Дуда продовжує блокувати висунення кандидатур послів у таких країнах, як США, Ізраїль, Україна, а також у НАТО.

Польський прем'єр назвав такі дії президента "безвідповідальними".

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"Я просив, я пояснював – все марно. Я знаю, що залишилося лише 299 днів (до наступних президентських виборів. – Ред.), але це занадто багато. Обережно, президенте", – написав він.

Дуда вирішив публічно відповісти Туску і написав у себе в X, що прем’єр "маніпулює".За його словами, польські посли в США та Україні перебувають там, тому що їх не відкликали.

"Це може зробити тільки президент Республіки Польща, а я ніколи не приймав такого рішення", – зазначив Дуда.

"Проблема в тому, що Дональд Туск і МЗС витіснили їх із посольств і заважають їм виконувати свою роботу. І в цьому є суттєва різниця", – додав президент. Він назвав відсутність послів у вказаних країнах відповідальністю Туска і МЗС.

Конфлікт між МЗС і президентом щодо послів триває з березня. Тоді Міністерство закордонних справ оголосило, що глава відомства Радослав Сікорський ухвалив рішення, що понад 50 послів завершать свою місію, а кілька кандидатів, поданих на затвердження попереднім керівництвом міністерства, будуть відкликані.

Водночас у МЗС висловили сподівання "на узгоджену співпрацю найважливіших органів влади країни з цього питання".

Зокрема, у серпні польське МЗС анонсувало призначення Пйотра Лукасевича новим послом в Україні, у вересні він прибув до України.

Оскільки для призначення посла потрібна згода президента Польщі Анджея Дуди, Лукасевич поїхав у статусі тимчасового повіреного у справах.

Тим часом призначений за попередньої польської влади Ярослав Гузи формально продовжує бути послом в Україні, але фактично був відкликаний на батьківщину.

Більше про це – у статті "ЄвроПравди": Скажи, хто твій посол.