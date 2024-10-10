Туск и Дуда устроили публичный спор из-за назначения послов

Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Анджей Дуда устроили спор в соцсетях из-за вопроса о назначении послов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сначала Туск написал в X (Twitter), что президент Дуда продолжает блокировать выдвижение кандидатур послов в таких странах, как США, Израиль, Украина, а также в НАТО.

Польский премьер назвал такие действия президента "безответственными".

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"Я просил, я объяснял – все напрасно. Я знаю, что осталось всего 299 дней (до следующих президентских выборов. – Ред.), но это слишком много. Осторожно, президент", – написал он.

Дуда решил публично ответить Туску инаписал у себя в X, что премьер "манипулирует". По его словам, польские послы в США и Украине находятся там, потому что их не отозвали.

"Это может сделать только президент Республики Польша, а я никогда не принимал такого решения", – отметил Дуда.

"Проблема в том, что Дональд Туск и МИД вытеснили их из посольств и мешают им выполнять свою работу. И в этом есть существенная разница", – добавил президент. Он назвал отсутствие послов в указанных странах ответственностью Туска и МИД.

Конфликт между МИД и президентом относительно послов продолжается с марта. Тогда Министерство иностранных дел объявило, что глава ведомства Радослав Сикорский принял решение, что более 50 послов завершат свою миссию, а несколько кандидатов, представленных на утверждение предыдущим руководством министерства, будут отозваны.

В то же время в МИД выразили надежду "на согласованное сотрудничество важнейших органов власти страны по этому вопросу".

В частности, в августе польский МИД анонсировал назначение Пйотра Лукасевича новым послом в Украине, в сентябре он прибыл в Украину.

Поскольку для назначения посла требуется согласие президента Польши Анджея Дуды, Лукасевич поехал в статусе временного поверенного в делах.

Между тем назначенный при предыдущей польской власти Ярослав Гузы формально продолжает быть послом в Украине, но фактически был отозван на родину.

Больше об этом – в статье "ЕвроПравды": Скажи, кто твой посол.