У Латвії частково заборонили використання мобільних телефонів у школах

Латвійський Сейм у четвер в остаточному читанні ухвалив поправки до закону "Про освіту", які передбачають заборону на використання мобільних телефонів у школах учнями 1-6-х класів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Поправки передбачають, що як виняток мобільними телефонами можна буде користуватися, якщо це необхідно для навчання.

Заклади освіти будуть зобов'язані до 31 травня 2025 року розробити правила та порядок використання технічних засобів у навчальному процесі, виховній діяльності та для спілкування.

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Також поправки дозволять школам проводити огляд речей учнів у випадках, коли існує загроза безпеці, здоров'ю або життю людей. Кабмін повинен буде розробити відповідні процедури до 31 січня 2025 року.

Поправку підтримали кілька фракцій Сейму, а також Латвійська профспілка працівників освіти і науки, Латвійська асоціація керівників освітніх установ Латвії.

Проти змін закону проголосувала тільки опозиційна фракція "Стабільності".

Раніше повідомляли, що у Франції з січня 2025 року учні початкової та молодшої середньої школи повинні будуть залишати свої смартфони в шафці при вході до школи.

Крім того, Нідерланди заборонили мобільні телефони в усіх школах.