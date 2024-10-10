В Латвии частично запретили использование мобильных телефонов в школах

Латвийский Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону "Об образовании", которые предусматривают запрет на использование мобильных телефонов в школах учениками 1-6-х классов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Поправки предусматривают, что в виде исключения мобильными телефонами можно будет пользоваться, если это необходимо для обучения.

Учебные заведения будут обязаны до 31 мая 2025 года разработать правила и порядок использования технических средств в учебном процессе, воспитательной деятельности и для общения.

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Также поправки позволят школам проводить досмотр вещей учеников в случаях, когда существует угроза безопасности, здоровью или жизни людей. Кабмин должен будет разработать соответствующие процедуры до 31 января 2025 года.

Поправку поддержали несколько фракций Сейма, а также Латвийский профсоюз работников образования и науки, Латвийская ассоциация руководителей образовательных учреждений Латвии.

Против изменений закона проголосовала только оппозиционная фракция "Стабильности".

Ранее сообщалось, что во Франции с января 2025 года ученики начальной и младшей средней школы должны будут оставлять свои смартфоны в шкафчике при входе в школу.

Кроме того, Нидерланды запретили мобильные телефоны во всех школах.