Нідерланди заборонили в початкових школах мобільні телефони, але є нюанси

Нідерланди заборонили мобільні телефони в усіх школах: раніше це стосувалося лише середніх шкіл, відтепер заборона поширюється і на початкові також.

Про це йдеться у заяві Міністерства культури в Гаазі, передає "Європейська правда".

Міністерство аргументувало цей крок тим, що мобільні телефони відволікають учнів і знижують їх здатність концентруватися, а це – негативно впливає на успішність навчання.

Водночас мобільні телефони можуть продовжувати використовуватися в класах, якщо вони необхідні для змісту уроку, наприклад, коли йдеться про медіаграмотність.

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У Нідерландах дозволять користуватися мобільним телефоном, якщо він потрібен учням за медичними показаннями чи інвалідністю. Також школи можуть розробити практичне впровадження заборони мобільних телефонів на місцях.

Своєю чергою телекомпанія NOS повідомила, що у школах, де мобільні телефони заборонені навіть на перервах, атмосфера покращується.

Як повідомлялось раніше, більшість членів нідерландської профспілки вчителів AOb підтримують запровадження урядом заборони на використання мобільних телефонів на уроках.

Також повідомлялось, що у Франції з січня 2025 року учні початкової та молодшої середньої школи повинні будуть залишати свої смартфони в шафці при вході до школи.