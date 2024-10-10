Литва вкладе 36 млн євро в розширення заводу з виробництва боєприпасів

Міністерство фінансів Литви оголосило про плани виділити 36 мільйонів євро на розширення потужностей державного виробника малокаліберних боєприпасів Giraitės Ginkluotės Gamykla (Giraitė Armament Factory, або GGG) до 2027 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Близько третини цієї суми, 11,2 мільйона євро, буде виділено вже цього року після затвердження урядом.

За даними Міністерства фінансів, ці кошти дозволять заводу розпочати монтаж нової виробничої лінії раніше, ніж планувалося спочатку. Очікується, що нова лінія, яка подвоїть потужність заводу, буде введена в експлуатацію до 2027 року.

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"Оскільки GGG збільшує обсяги виробництва та інвестує у виробництво боєприпасів, Міністерство фінансів виділить 36 мільйонів євро протягом кількох років. Це дасть змогу заводу подвоїти потужності з виробництва боєприпасів і задовольнити підвищений у зв'язку з війною в Україні попит на зміцнення оборонної промисловості в нашому регіоні", – сказала міністерка фінансів Гінтаре Скайсте.

Наприкінці вересня GGG підписав меморандум про взаєморозуміння з американським оборонним гігантом Northrop Grumman, в рамках якого до середини 2026 року на території заводу в Каунаському районі планується встановити лінію з виробництва 30-мм боєприпасів.

Міністерство фінансів повідомило, що розширення потужностей вартістю 36 мільйонів євро та американські інвестиції є окремими проєктами.

За даними міністерства, нова виробнича лінія може збільшити річний обсяг виробництва заводу з 60 до 120 мільйонів снарядів і допомогти компанії більш ніж подвоїти свої доходи до 50 мільйонів євро.

Боєприпаси, вироблені GGG, єдиним заводом з виробництва боєприпасів у країнах Балтії, використовуються цивільними, військовими, правоохоронними органами та структурами НАТО.

Нагадаємо, 16 квітня Литва підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким оборонним концерном Rheinmetall, який закладає основу будівництва на території країни заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.

Rheinmetall інвестує понад 180 мільйонів євро у будівництво заводу.