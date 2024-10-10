Министерство финансов Литвы объявило о планах выделить 36 миллионов евро на расширение мощностей государственного производителя малокалиберных боеприпасов Giraitės Ginkluotės Gamykla (Giraitė Armament Factory, или GGG) до 2027 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Около трети этой суммы, 11,2 миллиона евро, будет выделено уже в этом году после утверждения правительством.

По данным Министерства финансов, эти средства позволят заводу начать монтаж новой производственной линии раньше, чем планировалось изначально. Ожидается, что новая линия, которая удвоит мощность завода, будет введена в эксплуатацию к 2027 году.

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"Поскольку GGG увеличивает объемы производства и инвестирует в производство боеприпасов, Министерство финансов выделит 36 миллионов евро в течение нескольких лет. Это позволит заводу удвоить мощности по производству боеприпасов и удовлетворить повышенный в связи с войной в Украине спрос на укрепление оборонной промышленности в нашем регионе", – сказала министр финансов Гинтаре Скайсте.

В конце сентября GGG подписал меморандум о взаимопонимании с американским оборонным гигантом Northrop Grumman, в рамках которого к середине 2026 года на территории завода в Каунасском районе планируется установить линию по производству 30-мм боеприпасов.

Министерство финансов сообщило, что расширение мощностей стоимостью 36 миллионов евро и американские инвестиции являются отдельными проектами.

По данным министерства, новая производственная линия может увеличить годовой объем производства завода с 60 до 120 миллионов снарядов и помочь компании более чем удвоить свои доходы до 50 миллионов евро.

Боеприпасы, произведенные GGG, единственным заводом по производству боеприпасов в странах Балтии, используются гражданскими, военными, правоохранительными органами и структурами НАТО.

Напомним, 16 апреля Литва подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оборонным концерном Rheinmetall, который закладывает основу строительства на территории страны завода по производству артиллерийских боеприпасов.

Rheinmetall инвестирует более 180 млн евро в строительство завода.