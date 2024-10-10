Французьку залізницю засудили до 400 тисяч євро штрафу за смертельну аварію 2015 року
Оператора французької залізниці SNCF визнали винним у зв’язку зі смертельною аварією швидкісного експреса у 2015 році, коли загинули 11 людей і десятки постраждали.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.
Кримінальний суд Парижа оголосив вирок у справі щодо ролі оператора залізниці SNCF у смертельній аварії швидкісного потяга, що зійшов з рейок неподалік Страсбурга у листопаді 2015 року та опинився у водоймі. Тоді 11 осіб загинули і 42 постраждали.
Суд засудив залізницю до штрафу у розмірі 400 тисяч євро та визнав оператора винним, як і інших шістьох підсудних, у "вбивстві та завданні фізичної шкоди внаслідок недбалості, необережності чи недостатньої уваги до питань безпеки".
Основну провину поклали на проєктувальну компанію Systra, їй доведеться сплатити 225 тисяч євро штрафу.
Оператору залізничних шляхів SNCF Réseau присудили штраф у розмірі 150 тисяч євро.
Машиніст потяга, що потрапив в аварію, Деніс Т. отримав умовні 7 місяців позбавлення волі, а його напарник Франсіс, який відповідав за повідомлення про місця, де слід пригальмовувати – умовні 15 місяців.
Нагадаємо, цьогоріч найгірші у Європі залізничні аварії сталися у Чехії та Словаччині.
На початку червня у чеському Пардубіце сталося лобове зіткнення пасажирського експреса RegioJet із вантажним потягом. Внаслідок цієї катастрофи загинули дві українки та дві жінки зі Словаччини.
Пізніше того ж місяця у зіткненні автобуса й пасажирського потяга на залізничному переїзді у Словаччині загинули семеро людей.