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Французьку залізницю засудили до 400 тисяч євро штрафу за смертельну аварію 2015 року

Новини — Четвер, 10 жовтня 2024, 19:45 — Марія Ємець

Оператора французької залізниці SNCF визнали винним у зв’язку зі смертельною аварією швидкісного експреса у 2015 році, коли загинули 11 людей і десятки постраждали. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Кримінальний суд Парижа оголосив вирок у справі щодо ролі оператора залізниці SNCF у смертельній аварії швидкісного потяга, що зійшов з рейок неподалік Страсбурга у листопаді 2015 року та опинився у водоймі. Тоді 11 осіб загинули і 42 постраждали.

Суд засудив залізницю до штрафу у розмірі 400 тисяч євро та визнав оператора винним, як і інших шістьох підсудних, у "вбивстві та завданні фізичної шкоди внаслідок недбалості, необережності чи недостатньої уваги до питань безпеки".

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Основну провину поклали на проєктувальну компанію  Systra, їй доведеться сплатити 225 тисяч євро штрафу. 

Оператору залізничних шляхів SNCF Réseau присудили штраф у розмірі 150 тисяч євро.

Машиніст потяга, що потрапив в аварію, Деніс Т. отримав умовні 7 місяців позбавлення волі, а його напарник Франсіс, який відповідав за повідомлення про місця, де слід пригальмовувати – умовні 15 місяців.

Нагадаємо, цьогоріч найгірші у Європі залізничні аварії сталися у Чехії та Словаччині. 

На початку червня у чеському Пардубіце сталося лобове зіткнення пасажирського експреса RegioJet із вантажним потягом. Внаслідок цієї катастрофи загинули дві українки та дві жінки зі Словаччини.  

Пізніше того ж місяця у зіткненні автобуса й пасажирського потяга на залізничному переїзді у Словаччині загинули семеро людей.

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Франція
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