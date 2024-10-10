Французской железной дороге присудили 400 тысяч евро штрафа за смертельную аварию 2015 года

Оператора французской железной дороги SNCF признали виновным в связи со смертельной аварией скоростного экспресса в 2015 году, когда погибли 11 человек и десятки пострадали.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Уголовный суд Парижа объявил приговор по делу о роли оператора железной дороги SNCF в смертельной аварии скоростного поезда, сошедшего с рельсов неподалеку Страсбурга в ноябре 2015 года и оказавшегося в водоеме. Тогда 11 человек погибли и 42 пострадали.

Суд приговорил железную дорогу к штрафу в размере 400 тысяч евро и признал оператора виновным, как и других шестерых подсудимых, в "убийстве и нанесении физического вреда вследствие халатности, неосторожности или недостаточного внимания к вопросам безопасности".

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Основную вину возложили на проектировочную компанию Systra, ей придется заплатить 225 тысяч евро штрафа.

Оператору железнодорожных путей SNCF Réseau присудили штраф в размере 150 тысяч евро.

Машинист поезда, попавшего в аварию, Денис Т. получил условные 7 месяцев лишения свободы, а его напарник Франсис, который отвечал за сообщения о местах, где следует притормаживать – условные 15 месяцев.

Напомним, в этом году худшие в Европе железнодорожные аварии произошли в Чехии и Словакии.

В начале июня в чешском Пардубице произошло лобовое столкновение пассажирского экспресса RegioJet с грузовым поездом. В результате этой катастрофы погибли две украинки и две женщины из Словакии.

Позже в том же месяце в столкновении автобуса и пассажирского поезда на железнодорожном переезде в Словакии погибли семь человек.