Італія засудила удари Ізраїлю по Лівану, під які потрапили її військові бази

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто засудив удари Ізраїлю по Лівану, під які потрапили бази миротворчих сил ООН, з яких дві – італійські.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Напередодні під ізраїльські удари потрапили три об’єкта UNIFIL (Тимчасових сил ООН в Лівані). Дві бази є італійськими, а третя – штаб-квартирою місії.

"Ворожі дії, неодноразово вчинені ізраїльськими військами, можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини. Це серйозні порушення міжнародного права, не виправдані жодною військовою необхідністю", – сказав Крозетто.

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Після розмови зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галлантом і послом Ізраїлю в Італії раніше того ж дня, Крозетто зазначив, що італійський уряд не вірить виправданням, що атака була помилкою або нещасним випадком.

Тому Італія вимагає "реальних пояснень якомога швидше", підкреслив він.

ЗМІ раніше повідомили, що США наразі не намагаються відновити зусилля з укладення угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ліванським терористичним угрупованням "Хезболла".

Американці посадовці розповіли, що США "змирилися" з тим, що намагатимуться формувати й обмежувати операції Ізраїлю в Лівані та проти Ірану, а не припиняти бойові дії.

Джо Байден 7 жовтня, у річницю нападу ХАМАС на Ізраїль, заявляв, що США віддані безпеці Ізраїлю та підтримують право єврейського народу захищатися від терористів ХАМАС, "Хезболли", хуситів та Ірану.

Байден також вважає малоймовірною "тотальну війну" на Близькому Сході на тлі операцій Ізраїлю в Газі та Лівані.