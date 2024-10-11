Италия осудила удары Израиля по Ливану, под которые попали ее военные базы

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто осудил удары Израиля по Ливану, под которые попали базы миротворческих сил ООН, из которых две – итальянские.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Накануне под израильские удары попали три объекта UNIFIL (Временных сил ООН в Ливане). Две базы являются итальянскими, а третья – штаб-квартирой миссии.

"Враждебные действия, неоднократно совершенные израильскими войсками, могут быть квалифицированы как военные преступления. Это серьезные нарушения международного права, не оправданные никакой военной необходимостью", – сказал Крозетто.

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После разговора со своим израильским коллегой Йоавом Галлантом и послом Израиля в Италии ранее в тот же день, Крозетто отметил, что итальянское правительство не верит оправданиям, что атака ошибкой или несчастным случаем.

Поэтому Италия требует "реальных объяснений как можно скорее", подчеркнул он.

СМИ ранее сообщили, что США пока не пытаются возобновить усилия по заключению соглашения о прекращении огня между Израилем и ливанской террористической группировкой "Хезболла".

Американские чиновники рассказали, что США "смирились" с тем, что будут пытаться формировать и ограничивать операции Израиля в Ливане и против Ирана, а не прекращать боевые действия.

Джо Байден 7 октября, в годовщину нападения ХАМАС на Израиль, заявлял, что США преданы безопасности Израиля и поддерживают право еврейского народа защищаться от террористов ХАМАС, "Хезболлы", хуситов и Ирана.

Он также считает маловероятной "тотальную войну" на Ближнем Востоке на фоне операций Израиля в Газе и Ливане.