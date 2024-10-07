Байден: США віддані безпеці Ізраїлю та його праву на існування

США віддані безпеці Ізраїлю та підтримують право єврейського народу захищатися від терористів ХАМАС, "Хезболли", хуситів та Ірану.

Про це наголосив у заяві до роковин масштабного теракту проти Ізраїлю президент США Джо Байден, передає "Європейська правда".

Байден акцентував, що став першим американським президентом, який відвідав Ізраїль під час війни.

"Тоді я чітко наголосив народові Ізраїлю: ви не самотні. Рік потому віцепрезидентка Гарріс і я залишаємося повністю відданими безпеці єврейського народу, безпеці Ізраїлю та його праву на існування", – акцентував він.

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Він підкреслив, що США "підтримують право Ізраїлю захищатися від нападів "Хезболли", ХАМАС, хуситів та Ірану". Лише минулого тижня військові сили США знову активно допомагали успішній обороні Ізраїлю від атаки Ірану балістичними ракетами.

Крім того, Байден порушив питання заручників, яких захопив ХАМАС, у тому числі 12 громадян США.

"Ми ніколи не здамося, допоки не повернемо всіх заручників додому",– акцентував глава Білого дому.

Президент США також засудив "жахливий сплеск антисемітизму" в Америці та по всьому світу.

Він наголосив, що США не припинять працювати над досягненням угоди про припинення вогню в Газі, яка також поверне заручників додому й дозволить збільшити гуманітарну допомогу людям.

"Ми надалі вважаємо, що дипломатичне рішення у ізраїльсько-ліванському прикордонному регіоні є єдиним шляхом для відновлення тривалого спокою, що дозволить мешканцям з обох сторін безпечно повернутися до своїх домівок",– підсумував Байден.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в роковини нападу закликала до негайного припинення вогню в Газі, звільнення заручників і до припинення конфлікту в регіоні.

А прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав "мерзенною" ненависть, яка була спрямована на євреїв і мусульман після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Президент Франції Емманюель Макрон теж виступив із заявою у зв’язку з річницею нападу угруповання ХАМАС, зазначивши, що "біль лишається таким же гострим".