Прем’єр Грузії розповів, коли парламент голосуватиме за імпічмент президентки

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що голосування за імпічмент опозиційної до уряду президентки Саломе Зурабішвілі відбудеться на першій сесії новообраного парламенту.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Кобахідзе наводить грузинський "Перший канал".

Грузинський прем’єр також висловив упевненість, що його партія "Грузинська мрія" набере за результатами парламентських виборів понад 100 мандатів, тож голосування за імпічмент буде успішним.

Він назвав ініціювання процедури імпічменту Зурабішвілі "символічним кроком".

Реклама:

"Термін її повноважень буде скорочено приблизно на місяць. Після того, як ми отримаємо понад сто мандатів у парламенті Грузії, на початку грудня або наприкінці листопада, на першій сесії, буде проголосовано імпічмент", – сказав грузинський прем'єр.

На початку тижня стало відомо, що "Грузинська мрія" повторно ініціює процедуру імпічменту президентки Саломе Зурабішвілі.

Рішення "Мрії" пов'язане з візитами Зурабішвілі до Парижа, Брюсселя, Берліна та Варшави, які були здійснені без дозволу уряду.

Повноваження Зурабішвілі і так закінчуються після парламентських виборів, які відбудуться 26 жовтня.

Згідно з грузинською конституцією, вибори президента проводяться протягом 45 днів після проведення першого засідання новообраного парламенту.

Минулого року імпічмент Зурабішвілі в парламенті провалився – "Грузинська мрія" не отримала необхідних 100 голосів депутатів. Звільнення Зурабішвілі підтримали 86 депутатів, один проголосував проти.