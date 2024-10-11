Премьер Грузии рассказал, когда парламент будет голосовать за импичмент президента

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что голосование за импичмент оппозиционной к правительству президента Саломе Зурабишвили состоится на первой сессии новоизбранного парламента.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Кобахидзе приводит грузинский "Первый канал".

Грузинский премьер также выразил уверенность, что его партия "Грузинская мечта" наберет по результатам парламентских выборов более 100 мандатов, поэтому голосование за импичмент будет успешным.

Он назвал инициирование процедуры импичмента Зурабишвили "символическим шагом".

Реклама:

"Срок ее полномочий будет сокращен примерно на один месяц. После того, как мы получим более ста мандатов в парламенте Грузии, в начале декабря или в конце ноября, на первой сессии, будет проголосован импичмент", – сказал грузинский премьер.

В начале недели стало известно, что "Грузинская мечта" повторно инициирует процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили.

Решение "Мечты" связано с визитами Зурабишвили в Париж, Брюссель, Берлин и Варшаву, которые были осуществлены без разрешения правительства.

Полномочия Зурабишвили и так заканчиваются после парламентских выборов, которые состоятся 26 октября.

Согласно грузинской конституции, выборы президента проводятся в течение 45 дней после проведения первого заседания новоизбранного парламента.

В прошлом году импичмент Зурабишвили в парламенте провалился – "Грузинская мечта" не получила необходимых 100 голосов депутатов. Увольнение Зурабишвили поддержали 86 депутатов, один проголосовал против.