Керівна партія Грузії хоче знову оголосити імпічмент президентці

Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" повторно ініціює процедуру імпічменту президентці Саломе Зурабішвілі.

Про це повідомляють грузинські ЗМІ, зокрема "Эхо Кавказа" і "Грузия Online" з посиланням на спікера парламенту Шалву Папуашвілі, пише "Європейська правда".

Рішення "Мрії" пов'язане з візитами Зурабішвілі до Парижа, Брюсселя, Берліна та Варшави, які були здійснені без дозволу уряду, каже Папуашвілі.

За його словами, якщо Конституційний суд знову встановить, що Зурабішвілі порушила головний закон, усуне її з посади вже новий парламент.

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Наразі у "Мрії" немає достатньо голосів у законодавчому органі для завершення процедури.

Повноваження Зурабішвілі і так закінчуються після парламентських виборів, які відбудуться 26 жовтня.

Згідно з грузинською конституцією, вибори президента проводяться протягом 45 днів після проведення першого засідання новообраного парламенту.

Минулого року імпічмент Зурабішвілі в парламенті провалився – "Грузинська мрія" не отримала необхідних 100 голосів депутатів. Звільнення Зурабішвілі підтримали 86 депутатів, один проголосував проти.

Імпічмент Зурабішвілі намагались оголосити у зв’язку з тим, що попри відсутність згоди уряду вона вирушила у закордонне турне, щоб домогтися надання Грузії статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Згідно з грузинськими правилами, президентка була зобов’язана отримати на це дозвіл уряду.

Конституційний суд визнав, що Зурабішвілі порушила конституцію своїми діями.