Прем’єр Грузії вважає, що умовою для покращення відносин зі США є закінчення війни в Україні

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що закінчення війни в Україні є передумовою для перезавантаження відносин його країни зі США.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву грузинського прем’єра наводить Sova.

Кобахідзе стверджує, що "Грузинська мрія" "хоче максимально подбати про репутацію Америки в цій країні, тому що розраховує відновити відносини з наступного року".

"Одним із наших головних завдань буде наступний рік, після закінчення війни в Україні", – сказав він.

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За словами Кобахідзе, "поки війна в Україні триває, у конкретних сил ще є надія на те, що другий фронт буде відкрито в Грузії"

"Одразу, щойно війна в Україні завершується, тобто: завершиться один фронт, інтерес до другого фронту буде відразу знято, а відносини між Грузією і США будуть у той самий момент перезавантажені", – переконаний він.

Нагадаємо, 16 вересня США оголосили санкції проти двох посадовців і двох приватних осіб з Грузії, зокрема у зв’язку з жорстким розгоном мирних акцій протесту проти скандального закону про "іноагентів".

Під санкції потрапили керівник спецпризначенців МВС Грузії Звіад Харазішвілі і його заступник Мілері Лагазаурі.

Також це лідери проросійської партії та руху Alt-info Кока Моргошіа і Зура Махарадзе, які потрапили під обмеження "за придушення свободи мирних зібрань грузин". Alt-info відомі нападами на заходи ЛГБТ-спільноти.

Після цього прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія збирається переглянути відносини зі Сполученими Штатами у разі нових санкцій.