Прем'єр Грузії погрожує "переглянути відносини" із США у разі нових санкцій

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія збирається "переглянути відносини" зі Сполученими Штатами у разі нових санкцій.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву цитує агентство "Новости-Грузия" за повідомленням пресслужби.

Після зустрічі прем’єра з послом США у Грузії Робін Данніган Кобахідзе заявив, що Тбілісі "суттєво перегляне" позиції у відносинах із США у разі нових рішень Вашингтона про санкції проти представників країни.

"Ухваливши таке рішення (останні оголошені санкції 16 вересня – Ред.), американська сторона наблизилася до критичної точки. У разі ухвалення ще одного подібного рішення це може спричинити суттєвий перегляд позиції Грузії у грузинсько-американських відносинах", – заявив Кобахідзе.

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Він також висловив думку, що санкції від 16 вересня "розраховані на збільшення шансів опозиції перед виборами", але "контрпродуктивні" і "не налякають" владу.

Нагадаємо, 16 вересня США оголосили санкції проти двох посадовців і двох приватних осіб з Грузії, зокрема у зв’язку з жорстким розгоном мирних акцій протесту проти скандального закону про "іноагентів".

Під санкції потрапили керівник спецназу МВС Грузії Звіад Харазішвілі і його заступник Мілері Лагазаурі.

Такожц це лідери проросійської партії та руху Alt-info Кока Моргошіа і Зура Махарадзе, які потрапили під обмеження "за придушення свободи мирних зібрань грузин". Alt-info відомі нападами на заходи ЛГБТ-спільноти.

Також цього тижня опозиційний телеканал Formula з посиланням на свої джерела повідомив, що у ЄС вже нібито досягнута домовленість держав-членів щодо призупинення безвізу для громадян Грузії після парламентських виборів у разі подальшого погіршення ситуації з дотриманням демократичних принципів. Прем’єр назвав ці чутки "дешевим шантажем".

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