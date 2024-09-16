США наклали санкції на посадовців і лідерів проросійського руху Грузії

Міністерство фінансів США в понеділок, 16 вересня, оголосило про запровадження санкцій проти двох урядових посадовців і двох приватних осіб Грузії у зв'язку з жорстоким придушенням мирних протестів і розправами з політичними опонентами.

Про це йдеться в заяві на сайті американського Мінфіну, яку цитує "Європейська правда".

Під американські обмеження потрапили керівник спецназу Міністерства внутрішніх справ Грузії Звіад Харазішвілі ("Хареба") і його заступник Мілері Лагазаурі. Вони причетні "до жорстоких репресій проти мирних протестувальників та політичних опонентів", йдеться в повідомленні.

Також санкції США накладені на лідерів проросійської партії та руху Alt-info Коку Моргошіа і Зуру Махарадзе, які "несуть відповідальність за придушення свободи мирних зібрань грузин, які беруть участь у демократичному процесі та мирному вираженні поглядів".

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Рух Alt-Info, заснований у 2021 році, відзначався прокремлівською риторикою, а також неодноразовими акціями зі спалення прапорів ЄС і нападами на ЛГБТ-заходи в Грузії.

"Сьогоднішні дії підкреслюють нашу стурбованість наслідками антидемократичних дій в Грузії та спробами ключових осіб використовувати насильство і залякування для досягнення своїх цілей", – заявив виконувач обов’язків заступника міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки БредліСміт.

На початку червня Державний департамент США запровадив візові санкції проти грузинських посадовців і політиків, відповідальних за антизахідну риторику та насильницький розгін протестів проти закону про "іноагентів".

Хоча їхні імена опубліковані не були, грузинські ЗМІ довідались, що у переліку присутній лідер фракції партії влади "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе, а також уже згаданий вище "Хареба".

Сполучені Штати також говорили, що можуть переглянути допомогу, яку надають Грузії, через ухвалення скандального закону та антизахідний розворот країни.