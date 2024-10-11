Премьер Грузии считает, что условием для улучшения отношений с США является окончание войны в Украине

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что окончание войны в Украине является предпосылкой для перезагрузки отношений его страны с США.

Как сообщает "Европейская правда", заявление грузинского премьера приводит Sova.

Кобахидзе утверждает, что "Грузинская мечта" "хочет максимально позаботиться о репутации Америки в этой стране, потому что рассчитывает восстановить отношения со следующего года".

"Одной из наших главных задач будет следующий год, после окончания войны в Украине", – сказал он.

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По словам Кобахидзе, "пока война в Украине продолжается, у конкретных сил еще есть надежда на то, что второй фронт будет открыт в Грузии"

"Сразу, как только война в Украине завершается, то есть: завершится один фронт, интерес второго фронта будет сразу снят, а отношения между Грузией и США будут в тот же момент перезагружены", – убежден он.

Напомним, 16 сентября США объявили санкции против двух должностных лиц и двух частных лиц из Грузии, в частности в связи с жестким разгоном мирных акций протеста против скандального закона об "иноагентах".

Под санкции попали руководитель спецназа МВД Грузии Звиад Харазишвили и его заместитель Милери Лагазаури.

Также это лидеры пророссийской партии и движения Alt-info Кока Моргошиа и Зура Махарадзе, которые попали под ограничения "за подавление свободы мирных собраний грузин". Alt-info известны нападениями на мероприятия ЛГБТ-сообщества.

После этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия собирается пересмотреть отношения с Соединенными Штатами в случае новых санкций.