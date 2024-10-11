Кількох посадовців з Болгарії впіймали на масштабному обмані задля коштів ЄС

Європейська прокуратура у Болгарії (EPPO) офіційно висунула звинувачення колишньому меру та губернатору портового міста Варна і ще кільком посадовцям у шахрайстві задля отримання коштів ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це оголосила пресслужба відомства.

Колишнього мера та губернатора Варни, а також ще двох посадовців виконавчого агентства морської адміністрації звинувачують у тому, що вони підробили документи і подали неправдиву інформацію для отримання 3,4 млн євро на реалізацію проєкту розвитку за кошти з Європейського фонду у справах морів та рибальства.

Посадовці подали заявку на фінансування проєкту з реконструкції рибальського порту на околиці Варни. Проте далі слідство з’ясувало, що на момент подачі заявки цього порту взагалі не існувало – за повноцінний "порт" посадовці видали декілька причалів, які розмістили на тій локації задля реєстрації цього місця як порту. У кадастрі ця ділянка і далі значилась як скелі, пісок та окремі прибудови.

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Фото: OLAF

На підставі сфальсифікованих документів Мінтранспорту Болгарії навіть видало дозвіл на експлуатацію порту, після чого згадане агентство морської адміністрації його зареєструвало.

Обман спершу виявили співробітники Європейського офісу з протидії шахрайству (OLAF), після чого почалося розслідування Європейської прокуратури (незалежного офіційного органу ЄС) та слідчі дії поліції Софії.

Збитки для бюджету ЄС внаслідок махінацій цих болгарських посадовців оцінюють у 2,8 млн євро, а для національного бюджету – у 657 тисяч євро.

В Естонії ексміністерку Майліс Репс, яку судили за звинуваченнями у привласненні і шахрайстві, покарали умовним терміном.

А у Польщі ведуть розслідування проти колишнього євродепутата партії "Право і справедливість", який міг привласнити понад 200 тисяч євро за рахунок фіктивних поїздок.