Кількох посадовців з Болгарії впіймали на масштабному обмані задля коштів ЄС
Новини — П'ятниця, 11 жовтня 2024, 14:30 —
Європейська прокуратура у Болгарії (EPPO) офіційно висунула звинувачення колишньому меру та губернатору портового міста Варна і ще кільком посадовцям у шахрайстві задля отримання коштів ЄС.
Як пише "Європейська правда", про це оголосила пресслужба відомства.
Колишнього мера та губернатора Варни, а також ще двох посадовців виконавчого агентства морської адміністрації звинувачують у тому, що вони підробили документи і подали неправдиву інформацію для отримання 3,4 млн євро на реалізацію проєкту розвитку за кошти з Європейського фонду у справах морів та рибальства.
Посадовці подали заявку на фінансування проєкту з реконструкції рибальського порту на околиці Варни. Проте далі слідство з’ясувало, що на момент подачі заявки цього порту взагалі не існувало – за повноцінний "порт" посадовці видали декілька причалів, які розмістили на тій локації задля реєстрації цього місця як порту. У кадастрі ця ділянка і далі значилась як скелі, пісок та окремі прибудови.
На підставі сфальсифікованих документів Мінтранспорту Болгарії навіть видало дозвіл на експлуатацію порту, після чого згадане агентство морської адміністрації його зареєструвало.
Обман спершу виявили співробітники Європейського офісу з протидії шахрайству (OLAF), після чого почалося розслідування Європейської прокуратури (незалежного офіційного органу ЄС) та слідчі дії поліції Софії.
Збитки для бюджету ЄС внаслідок махінацій цих болгарських посадовців оцінюють у 2,8 млн євро, а для національного бюджету – у 657 тисяч євро.
В Естонії ексміністерку Майліс Репс, яку судили за звинуваченнями у привласненні і шахрайстві, покарали умовним терміном.
А у Польщі ведуть розслідування проти колишнього євродепутата партії "Право і справедливість", який міг привласнити понад 200 тисяч євро за рахунок фіктивних поїздок.