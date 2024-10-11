Нескольких чиновников из Болгарии поймали на масштабном обмане ради средств ЕС

Европейская прокуратура (EPPO) официально предъявила в Болгарии обвинения бывшему мэру и губернатору портового города Варна и еще нескольким чиновникам в мошенничестве для получения средств ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявила пресс-служба ведомства.

Бывшего мэра и губернатора Варны, а также еще двух должностных лиц исполнительного агентства морской администрации обвиняют в том, что они подделали документы и подали ложную информацию для получения 3,4 млн евро на реализацию проекта развития за средства из Европейского фонда по делам морей и рыболовства.

Чиновники подали заявку на финансирование проекта по реконструкции рыболовного порта на окраине Варны. Однако далее следствие выяснило, что на момент подачи заявки этого порта вообще не существовало – за полноценный "порт" чиновники выдали несколько причалов, которые разместили на той локации для регистрации этого места как порта. В кадастре этот участок и дальше значился как скалы, песок и отдельные постройки.

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Фото: OLAF

На основании фальсифицированных документов Минтранспорта Болгарии даже выдало разрешение на эксплуатацию порта, после чего упомянутое агентство морской администрации его зарегистрировало.

Обман сначала обнаружили сотрудники Европейского офиса по противодействию мошенничеству (OLAF), после чего началось расследование Европейской прокуратуры (независимого официального органа ЕС) и следственные действия полиции Софии.

Убытки для бюджета ЕС в результате махинаций этих болгарских чиновников оценивают в 2,8 млн евро, а для национального бюджета – в 657 тысяч евро.

В Эстонии экс-министра Майлис Репс, которую судили по обвинению в присвоении и мошенничестве, наказали условным сроком.

А в Польше ведут расследование против бывшего евродепутата партии "Право и справедливость", который мог присвоить более 200 тысяч евро за счет фиктивных поездок.