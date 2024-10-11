МЗС закликає не живити апетити агресора на тлі чуток у ЗМІ про готовність України до поступок

Міністерство закордонних справ України спростувало твердження, озвучені в низці іноземних ЗМІ, щодо нібито готовності України до поступок агресору за рахунок власного суверенітету та територіальної цілісності.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у коментарі відомства.

В МЗС наголосили на неприйнятності таких поступок агресору.

"Подібні твердження лише сприймаються агресором як ознака слабкості, дають йому невиправдану надію на успіх агресії та дієвість його ультиматумів і шантажу", – йдеться у коментарі.

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Як наголосили в МЗС, єдиним реалістичним шляхом до відновлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру для України була і залишається "формула миру".

Там також нагадали, що принцип "Жодних домовленостей про Україну без України" та імператив поваги до міжнародного права та Статуту ООН залишаються обовʼязковими та незмінними для всіх. Україна не прийме жодних ініціатив, які їх порушують, заявили в МЗС.

У відомстві нагадали, що Україна та український народ вже неодноразово доводили власним героїзмом помилковість скептичних заголовків іноземних ЗМІ.

"Це урок для всіх: потрібні сміливість та рішучість у впровадженні "формули миру", а не сурогатні, слабкі та наївні рішення під фіговим листком "реалізму", які лише дадуть агресору можливість підготувати новий напад на нашу державу та решту вільного світу.

Закликаємо всі держави та міжнародні організації, всіх лідерів, політиків і громадських діячів, які поважають Статут ООН, міжнародне право та цінність людського життя, обʼєднати зусилля задля відновлення реального сталого та справедливого миру, а не підживлення ілюзій та апетитів агресора" – заявили в МЗС.

Раніше видання Financial Times опублікувало статтю, згідно з якою українські посадовці у спілкуванні зі своїм західними колегами нібито стали більш відкритими щодо обговорення потенційної угоди про припинення вогню.

За даними агентства Bloomberg, західні союзники України заявили, що фіксують готовність президента Володимира Зеленського виявити "більшу гнучкість" у питанні завершення розв’язаної РФ війни.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном запевнив, що у їхніх переговорах не було мови про "припинення вогню".