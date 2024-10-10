Зеленський після зустрічі з Макроном: ні про яке припинення вогню не йдеться

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном запевнив, що у їхніх переговорах не було мови про "припинення вогню".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час короткого спілкування лідерів з пресою у дворі Єлисейського палацу.

Від журналістів пролунало запитання про можливе "припинення вогню".

"Це (припинення вогню – ЄП) не є темою наших дискусій з іншими союзниками, і так само про це не йшлося тут", – відповів Зеленський.

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"Я бачу, у ЗМІ циркулює багато інформації що я нібито "приїхав говорити про перемир’я. Ні, це не так. Росія багато працює над впливом через ЗМІ, над поширенням дезінформації, тож це зрозуміло", – додав президент України.

Він розповів, що розкрив Макрону свій "план перемоги", піднімав питання про боєприпаси та про зняття обмежень для України на застосування західної далекобійної зброї, а також залучення фінансування для того, щоб Україна могла виробляти більше власних ударних безпілотників.

9 жовтня Макрон у супроводі французького та українського міністрів оборони відвідав українських військових 155-ї бригади, які проходять навчання в регіоні Гранд Ест на сході Франції, та побажав їм успіху.

Зеленський прибув до Франції з Лондона, де мав кількагодинну розмову з прем’єром Британії Кіром Стармером про "план перемоги". Президент також зустрівся у Лондоні з генсеком НАТО Марком Рютте.

За даними німецьких ЗМІ, у п’ятницю президента України чекають у Берліні, де він проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.