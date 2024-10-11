В МИД призывают не питать аппетиты агрессора на фоне слухов в СМИ о готовности Украины к уступкам

Министерство иностранных дел Украины опровергло утверждения, озвученные в ряде иностранных СМИ, о якобы готовности Украины к уступкам агрессору за счет собственного суверенитета и территориальной целостности.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в комментарии ведомства.

В МИД подчеркнули неприемлемость таких уступок агрессору.

"Подобные утверждения только воспринимаются агрессором как признак слабости, дают ему неоправданную надежду на успех агрессии и действенность его ультиматумов и шантажа", – говорится в комментарии.

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Как отметили в МИД, единственным реалистичным путем к восстановлению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины была и остается "формула мира".

Там также напомнили, что принцип "Никаких договоренностей об Украине без Украины" и императив уважения к международному праву и Уставу ООН остаются обязательными и неизменными для всех. Украина не примет никаких инициатив, которые их нарушают, заявили в МИД.

В ведомстве также напомнили, что Украина и украинский народ уже неоднократно доказывали собственным героизмом ошибочность скептических заголовков иностранных СМИ.

"Это урок для всех: нужны смелость и решительность во внедрении "формулы мира", а не суррогатные, слабые и наивные решения под фиговым листком "реализма", которые только дадут агрессору возможность подготовить новое нападение на наше государство и остальной свободный мир.

Призываем все государства и международные организации, всех лидеров, политиков и общественных деятелей, которые уважают Устав ООН, международное право и ценность человеческой жизни, объединить усилия для восстановления реального устойчивого и справедливого мира, а не подпитки иллюзий и аппетитов агрессора", – заявили в МИД.

Ранее издание Financial Times опубликовало статью, согласно которой украинские чиновники в общении со своими западными коллегами якобы стали более открытыми в обсуждении потенциального соглашения о прекращении огня.

По данным агентства Bloomberg, западные союзники Украины заявили, что фиксируют готовность президента Владимира Зеленского проявить "большую гибкость " в вопросе завершения развязанной РФ войны.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заверил, что в их переговорах не было речи о "прекращении огня".