FT стверджує, що Україна почала відкритіше говорити із Заходом про поступки територіями

Українські посадовці у спілкуванні зі своїм західними колегами стали більш відкритими щодо обговорення потенційної угоди про припинення вогню, за якої російські війська залишились би на захоплених територіях, а Україна отримала би реальні гарантії безпеки.

Про це йдеться у публікації видання Financial Times, що посилається на власні джерела, пише "Європейська правда".

Багато європейських дипломатів, які взяли участь у сесії Генасамблеї ООН минулого тижня в Нью-Йорку, зазначили, що відбувся відчутний зсув у тональності та змісті дискусій навколо потенційного врегулювання війни в Україні.

Вони відзначають більшу відкритість з боку українських офіційних осіб в обговоренні можливості досягнення домовленості про припинення вогню, навіть якщо російські війська залишаються на українській території.

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Вони також відзначають більш відверті дискусії серед західних посадовців про нагальність такої угоди.

За словами дипломатів, новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга використав приватні зустрічі із західними колегами під час свого першого візиту до США, щоб обговорити потенційні компромісні рішення, і був більш прагматичним щодо можливості проведення переговорів про "землю в обмін на безпеку", ніж його попередник.

"Ми все більш відкрито говоримо про те, як це закінчиться і від чого Україні доведеться відмовитися, щоб отримати постійну мирну угоду", – каже один з дипломатів, який був присутній у Нью-Йорку. "І це значна зміна порівняно з тим, що було ще пів року тому, коли подібні розмови були табу", – додав він.

Видання також повідомило з посиланням на західного посадовця, що Джо Байден може дати згоду змінити статус заявки України на членство в НАТО до того, як залишить посаду президента на початку наступного року.

Нагадаємо, новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що на посаді домагатиметься виконання зобов’язань, даних Україні з боку Альянсу – зокрема, щодо незворотності її шляху до вступу в НАТО.