Генсек НАТО закликав членів Альянсу ігнорувати ядерні погрози Путіна

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що союзники у НАТО не повинні боятися ядерних погроз, до яких вдається очільник Кремля Владімір Путін у спробі послабити військову допомогу Україні з боку Заходу.

Як передає "Європейська правда", його слова наводить Sky News.

На питання, чи варто союзникам по НАТО зважати на російські "брязкання ядерною зброєю", Рютте акцентував, що ні.

"Ні, не варто, та вони й не звертають", – сказав він.

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За словами Рютте, ядерні навчання країн НАТО Steadfast Noon, що починаються наступного тижня, продемонструють готовність Альянсу відповісти на погрози Кремля.

"НАТО сильна. Ми можемо протистояти будь-якому противнику. У нас є все необхідне, щоб гарантувати безпеку НАТО, протистояти будь-якій загрозі. І нас ніколи не залякають країни, що не входять до НАТО, які намагаються нам погрожувати. Це марно, нехай він (Путін) краще припинить це робити", – підкреслив генсек Альянсу.

Також він звернув увагу на те, що наразі важливо, щоб країни перевіряли та зміцнювали свою обороноздатність.

"Ми також ясно дали зрозуміти нашим противникам, що готові відповісти на будь-яку загрозу", – додав він.

Як відомо, з понеділка, 14 жовтня, НАТО розпочне свої щорічні ядерні навчання Steadfast Noon.

Раніше Рютте вже закликав не слухати ядерні погрози Росії та акцентував, що союзники зараз не бачать прямих ризиків застосування ядерної зброї.

Невдовзі перед тим російський лідер Владімір Путін перед цим заявив, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю.

У ЄС, коментуючи ядерні погрози Путіна, заявили, що це ще одне свідчення його безвідповідальної поведінки й вони не змінять позицію Брюсселя щодо продовження підтримки України.