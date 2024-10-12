Meta видалила мережу фейкових акаунтів, що дискредитували владу Молдови

Компанія Meta заявила про видалення мережі фейкових акаунтів, контент яких був спрямований на російськомовних жителів Молдови, через причетність до поширення дезінформації.

Про це йдеться в повідомленні Meta, яке цитує "Європейська правда".

Видалена мережа налічувала сім акаунтів, 23 сторінки й одну групу у Facebook і 20 акаунтів в Instagram, а виникла переважно в Придністровському регіоні Молдови. Вона працювала під назвами "Треш Кич", "Молдавский крот", "Инсайдер Молдова", "Гагаузия в эфире".

Для управління цими сторінками зловмисники, які стояли за мережею, використовували фейкові акаунти, фото на яких були згенеровані штучним інтелектом.

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Мережа поширювала "оригінальний контент, зокрема карикатури, про новини та геополітичні події, що стосуються Молдови". Багато повідомлень були нібито передруками із реального сайту новин point.md, але з "явним проросійським та антиєвропейським ухилом".

Серед іншого, публікували критику президентки Маї Санду, проєвропейських політиків і тісних зв'язків між Молдовою та Румунією, а також коментарі на підтримку проросійських молдовських партій, наприклад політичних проєктів олігарха-втікача Ілана Шора.

Крім того, користувачів Facebook та Instagram заохочували грошима та подарунками за підписку на сторінки та акаунти мережі.

"Наше розслідування виявило зв'язки з особами з Росії та Молдови, які працюють у Придністровському регіоні… Ми також виявили деякі обмежені зв'язки між цією діяльністю та мережею з Луганської області в Україні, яку ми видалили в грудні 2020 року", – кажуть у Meta.

На початку жовтня влада Молдови заявила, що викрила підтримувану Росією операцію за участю 130 тисяч громадян країни, метою якої було вплинути на голосування під час референдуму щодо вступу в Європейський Союз.

"Європейська правда" вже розповідала, як Росія сконцентрувала небачені досі в Молдові зусилля, а також фінансові ресурси для гібридної та дезінформаційної кампанії.