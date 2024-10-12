Meta удалила сеть фейковых аккаунтов, дискредитировавших власти Молдовы

Компания Meta заявила об удалении сети фейковых аккаунтов, контент которых был направлен на русскоязычных жителей Молдовы, из-за причастности к распространению дезинформации.

Об этом говорится в сообщении Meta, которое цитирует "Европейская правда".

Удаленная сеть насчитывала семь аккаунтов, 23 страницы и одну группу в Facebook и 20 аккаунтов в Instagram, а возникла преимущественно в Приднестровском регионе Молдовы. Она работала под названиями "Треш Кич", "Молдавский крот", "Инсайдер Молдова", "Гагаузия в эфире".

Для управления этими страницами злоумышленники, которые стояли за сетью, использовали фейковые аккаунты, фото на которых были сгенерированы искусственным интеллектом.

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Сеть распространяла "оригинальный контент, в частности карикатуры, о новостях и геополитических событиях, касающихся Молдовы". Многие сообщения были якобы перепечатками с реального сайта новостей point.md, но с "явным пророссийским и антиевропейским уклоном".

Среди прочего, публиковали критику президента Майи Санду, проевропейских политиков и тесных связей между Молдовой и Румынией, а также комментарии в поддержку пророссийских молдавских партий, например политических проектов беглого олигарха Илана Шора.

Кроме того, пользователей Facebook и Instagram поощряли деньгами и подарками за подписку на страницы и аккаунты сети.

"Наше расследование выявило связи с лицами из России и Молдовы, которые работают в Приднестровском регионе... Мы также обнаружили некоторые ограниченные связи между этой деятельностью и сетью из Луганской области в Украине, которую мы удалили в декабре 2020 года", – говорят в Meta.

В начале октября власти Молдовы заявили, что разоблачили поддерживаемую Россией операцию с участием 130 тысяч граждан страны, целью которой было повлиять на голосование во время референдума о вступлении в Европейский Союз.

"Европейская правда" уже рассказывала, как Россия сконцентрировала невиданные до сих пор в Молдове усилия, а также финансовые ресурсы для гибридной и дезинформационной кампании.