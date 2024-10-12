США покарали нафтовий сектор Ірану у відповідь на масований обстріл Ізраїлю

Міністерство фінансів США у п’ятницю, 11 жовтня, запровадило додаткові санкції проти нафтового та нафтохімічного секторів Ірану у відповідь на його атаку проти Ізраїлю на початку місяця.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні американського Мінфіну.

Рішення передбачає, що відтепер США можуть накладати санкції на будь-яку особу, яка "має намір працювати в нафтовому та нафтохімічному секторах Ірану".

Додатково 10 компаній і 17 суден США оголосили заблокованим майном через причетність до поставок іранської нафти і нафтохімічної продукції в обхід чинних санкцій – так званий тіньовий флот.

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Своєю чергою Державний департамент оголосив, що накладає санкції ще на шість фірм і шість кораблів за "свідому участь у значних транзакціях із купівлі, придбання, продажу, транспортування або збуту нафти або нафтопродуктів з Ірану".

"У відповідь на напад Ірану на Ізраїль Сполучені Штати вживають рішучих заходів для подальшого підриву здатності іранського режиму фінансувати і здійснювати свою дестабілізаційну діяльність", – прокоментувала міністр фінансів США Джанет Єллен.

Останні санкції є частиною відповіді США на атаку Ірану 1 жовтня, коли він запустив близько 200 балістичних ракет у бік Ізраїлю у відповідь на вбивство лідерів підтримуваних Тегераном бойовиків у Лівані.

Опісля Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками через масштабну ракетну атаку на Ізраїль.

Нещодавно директор ЦРУ Вільям Бернс заявляв, що Ізраїль наразі "ретельно зважує", якою буде його відповідь на масовану ракетну атаку Ірану.