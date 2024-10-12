США наказали нефтяной сектор Ирана в ответ на массированный обстрел Израиля

Министерство финансов США в пятницу, 11 октября, ввело дополнительные санкции против нефтяного и нефтехимического секторов Ирана в ответ на его атаку против Израиля в начале месяца.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении американского Минфина.

Решение предусматривает, что отныне США могут накладывать санкции на любое лицо, которое "намерено работать в нефтяном и нефтехимическом секторах Ирана".

Дополнительно 10 компаний и 17 судов США объявили заблокированным имуществом из-за причастности к поставкам иранской нефти и нефтехимической продукции в обход действующих санкций – так называемый теневой флот.

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В свою очередь Государственный департамент объявил, что накладывает санкции еще на шесть фирм и шесть кораблей за "сознательное участие в значительных транзакциях по покупке, приобретению, продаже, транспортировке или сбыту нефти или нефтепродуктов из Ирана".

"В ответ на нападение Ирана на Израиль Соединенные Штаты принимают решительные меры для дальнейшего подрыва способности иранского режима финансировать и осуществлять свою дестабилизирующую деятельность", – прокомментировала министр финансов США Джанет Йеллен.

Последние санкции являются частью ответа США на атаку Ирана 1 октября, когда он запустил около 200 баллистических ракет в сторону Израиля в ответ на убийство лидеров поддерживаемых Тегераном боевиков в Ливане.

После Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями из-за масштабной ракетной атаки на Израиль.

Недавно директор ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что Израиль сейчас "тщательно взвешивает", каким будет его ответ на массированную ракетную атаку Ирана.