WSJ: У ключових штатах віддають перевагу Трампу у вирішенні війни в Україні

У семи так званих хитких штатах США, які визначать долю президентських виборів, виборці віддають перевагу Дональду Трампу над Камалою Гарріс у питанні вирішення війни в Україні та на Близькому Сході.

Про це свідчить опитування The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

Під час опитування у семи ключових штатах 50% виборців заявили, що Трамп краще впорається з повномасштабною російською війною в Україні, тоді як Гарріс віддали перевагу 39% респондентів.

Коли те ж питання стосувалось нинішньої ескалації на Близькому Сході, 48% обрали Трампа як більш спроможного дати раду цій кризі, тоді як про Гарріс так сказали 33% виборців ключових штатів.

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Перевагу кандидату-республіканцю в обох випадках віддають і незалежні виборці – тобто ті, які не є постійними прихильниками жодної з партій. Майже половина з них назвали Трампа кращим для вирішення війни в Україні, а 43% – для врегулювання війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Опитування WSJ проводилося з 28 вересня по 8 жовтня, в ньому взяли участь 2100 виборців семи ключових штатів США, похибка становить 2,1 відсоткового пункта в обидва боки.

Попередні опитування свідчили, що загальна різниця в рейтингу між кандидатами у хитких штатах перебуває в межах похибки.

На загальнонаціональному рівні, згідно з останнім опитуванням Reuters/Ipsos, кандидатка у президенти США від Демократичної партії випереджає Дональда Трампа із 46% проти 43%.