Опитування: Рейтинг Гарріс і Трамп зрівнявся в ключових штатах

У так званих хитких штатах США, де результати голосування на президентських виборах наперед не визначені, рейтинг основних кандидатів Камали Гарріс та Дональда Трампа відрізняється в межах статистичної похибки.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Politico.

Згідно з останнім опитуванням The New York Times та Сієнського коледжу, рейтинг Трамп і Гарріс практично однаковий у Мічигані: демократка набирає 48%, а республіканець – 47% голосів виборців.

У Вісконсині Гарріс випереджає Трампа з результатом 49% проти 47%, а в Огайо, навпаки, Трамп відривається від Гарріс із результатом 50% проти 44%.

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Два опитування Fox News серед потенційних виборців у Пенсильванії та Північній Кароліні, опубліковані в п'ятницю, демонструють схожу картину: у першому кандидати отримали по 49% голосів, а у другому Трамп випереджає Гарріс з невеликим відривом – 50% до 49%.

Водночас опитування Bloomberg/Morning Consult минулого тижня показало, що віцепрезидентка Гарріс дещо випереджає Трампа у шести "хитких штатах", від яких найбільше залежить результат виборів.

За даними ЗМІ, демократи в Сенаті стурбовані тим, що кількість голосів за Трампа в опитуваннях занижена, і кажуть, що незначна перевага віцепрезидентки Гарріс в ключових штатах, особливо в Пенсильванії, викликає серйозне занепокоєння.

Президентські вибори у США відбудуться 4 листопада.