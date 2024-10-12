WSJ: В ключевых штатах отдают предпочтение Трампу в решении войны в Украине

В семи так называемых шатких штатах США, которые определят судьбу президентских выборов, избиратели отдают предпочтение Дональду Трампу над Камалой Харрис в вопросе решения войны в Украине и на Ближнем Востоке.

Об этом свидетельствует опрос The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

Во время опроса в семи ключевых штатах 50% избирателей заявили, что Трамп лучше справится с полномасштабной российской войной в Украине, тогда как Харрис отдали предпочтение 39% респондентов.

Когда тот же вопрос касался нынешней эскалации на Ближнем Востоке, 48% выбрали Трампа как более способного справиться с этим кризисом, тогда как о Харрис так сказали 33% избирателей ключевых штатов.

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Предпочтение кандидату-республиканцу в обоих случаях отдают и независимые избиратели – то есть те, которые не являются постоянными сторонниками ни одной из партий. Почти половина из них назвали Трампа лучшим для решения войны в Украине, а 43% – для урегулирования войны между Израилем и ХАМАС.

Опрос WSJ проводился с 28 сентября по 8 октября, в нем приняли участие 2100 избирателей семи ключевых штатов США, погрешность составляет 2,1 процентного пункта в обе стороны.

Предыдущие опросы свидетельствовали, что общая разница в рейтинге между кандидатами в шатких штатах находится в пределах погрешности.

На общенациональном уровне, согласно последнему опросу Reuters/Ipsos, кандидат в президенты США от Демократической партии опережает Дональда Трампа с 46% против 43%.