Байден прокоментував запит Трампа на військові літаки

Президент США Джо Байден заявив, що наказав своїй адміністрації надати все, що потрібно для убезпечення кандидата у американські лідери від Республіканської партії Дональда Трампа, але "за умови, що він не попросить винищувачі F-15".

Про це президент США повідомив на брифінгу щодо реагування федерального уряду на урагани "Мілтон" і "Хелен", передає "Європейська правда".

Коментуючи питання, чи схвалює він прохання Трампа про використання військових літаків задля власної безпеки, про що нещодавно повідомила газета The Washington Post із посиланням на офіційні листи та поінформованих співрозмовників, Байден відповів: "за умови, що він не попросить винищувачі F-15".

"Я сказав адміністрації дати йому все, що йому потрібно... як якщо б він був чинним президентом. Якщо це вписується в цю категорію, то все гаразд", – сказав Байден.

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Нагадаємо, у публікації зазначалося, що кампанія кандидата Трампа в останні тижні президентських перегонів у США запросила для нього військовий літак, розширення обмежень для польотів над його резиденціями та встановлення куленепробивних скляних щитів у місцях його виступів.

Ці запити були сформовані після того, як американська розвідка отримала дані, що Іран продовжує активно прагнути ліквідації Трампа.

Як відомо, у вересні співробітники американської розвідки попередили Трампа про реальні загрози його життю, які надходять з Ірану.

Після цього він різко попередив Іран про те, що буде робити, якщо стане американським президентом.

Також нещодавно представники американської розвідки заявили, що Росія, Іран і Китай продовжують нести відповідальність за більшість спроб впливу на американських виборців.

Разом з тим вони мають різні уподобання щодо переможця в американських виборах: РФ зацікавлена в перемозі Трампа, Іран – в Гарріс.