Байден прокомментировал запрос Трампа на военные самолеты

Президент США Джо Байден заявил, что приказал своей администрации предоставить все, что нужно для обеспечения безопасности кандидата в американские лидеры от Республиканской партии Дональда Трампа, но "при условии, что он не попросит истребители F-15".

Об этом президент США сообщил на брифинге по реагированию федерального правительства на ураганы "Милтон" и "Хелен", передает "Европейская правда".

Комментируя вопрос, одобряет ли он просьбу Трампа об использовании военных самолетов для собственной безопасности, о чем недавно сообщила газета The Washington Post со ссылкой на официальные письма и информированных собеседников, Байден ответил: "при условии, что он не попросит истребители F-15".

"Я сказал администрации дать ему все, что ему нужно... как если бы он был действующим президентом. Если это вписывается в эту категорию, то все в порядке", – сказал Байден.

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Напомним, в публикации отмечалось, что кампания кандидата Трампа в последние недели президентской гонки в США запросила для него военный самолет, расширение ограничений для полетов над его резиденциями и установление пуленепробиваемых стеклянных щитов в местах его выступлений.

Эти запросы были сформированы после того, как американская разведка получила данные, что Иран продолжает активно стремиться к ликвидации Трампа.

Как известно, в сентябре сотрудники американской разведки предупредили Трампа о реальных угрозах его жизни, которые поступают из Ирана.

После этого он резко предупредил Иран о том, что будет делать, если станет американским президентом.

Также недавно представители американской разведки заявили, что Россия, Иран и Китай продолжают нести ответственность за большинство попыток влияния на американских избирателей.

Вместе с тем они имеют разные предпочтения относительно победителя в американских выборах: РФ заинтересована в победе Трампа, Иран – в Харрис.