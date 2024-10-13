Естонія розглядає можливість закупівлі оборонної продукції з України

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив зацікавленість у закупівлі оборонної продукції з України.

Заяву очільника оборонного відомства Естонії наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

За словами Певкура, така співпраця могла б допомогти Україні збільшити виробництво.

Наразі через воєнний стан в Україні діє заборона на експорт, однак естонський міністр переконаний, що це не стане на заваді, якщо країни дійдуть обопільної домовленості.

Реклама:

"Якщо ми отримаємо згоду від уряду України, то, звичайно, це можна робити. Потрібно тут розуміти, що це можна зробити тільки так, що якщо ми купуємо, то Україна отримує більше грошей. І вони зможуть більше виробляти для їхньої армії", – зазначив Певкур.

За його словами, якщо Естонія та Україна все ж дійдуть згоди в цьому питанні, то Естонія закуповуватиме лише те, що справді необхідно для країни.

"Ракети дальньої дії – це, звичайно, цікаво для нас. Там різних варіантів багато. Звичайно, в деталях ми не можемо говорити, але насамперед ми подивимося на ці системи, які можуть впливати на противника на великій дальності", – наголосив Певкур.

Певкур раніше заявляв, що Естонія планує реструктурувати військову допомогу Україні, аби у ній домінувала продукція естонських підприємств.

Він також казав, що уряд країни обговорював можливість відправлення своїх військових із небойовими завданнями на захід України.