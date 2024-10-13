Эстония рассматривает возможность закупки оборонной продукции из Украины

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил заинтересованность в закупке оборонной продукции из Украины.

Заявление главы оборонного ведомства Эстонии приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

По словам Певкура, такое сотрудничество могло бы помочь Украине увеличить производство.

Сейчас из-за военного положения в Украине действует запрет на экспорт, однако эстонский министр убежден, что это не помешает, если страны придут к обоюдной договоренности.

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"Если мы получим согласие от правительства Украины, то, конечно, это можно делать. Нужно здесь понимать, что это можно сделать только так, что если мы покупаем, то Украина получает больше денег. И они смогут больше производить для их армии", – отметил Певкур.

По его словам, если Эстония и Украина все же придут к согласию в этом вопросе, то Эстония будет закупать только то, что действительно необходимо для страны.

"Ракеты дальнего действия – это, конечно, интересно для нас. Там разных вариантов много. Конечно, в деталях мы не можем говорить, но прежде всего мы посмотрим на эти системы, которые могут влиять на противника на большой дальности", – подчеркнул Певкур.

Певкур ранее заявлял, что Эстония планирует реструктурировать военную помощь Украине, чтобы в ней доминировала продукция эстонских предприятий.

Он также говорил, что правительство страны обсуждало возможность отправки своих военных с небоевыми задачами на запад Украины.