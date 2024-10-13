В Іспанії тисячі людей вийшли на марш з вимогою доступного житла

В іспанській столиці Мадриді у неділю зібрався багатотисячний марш, учасники якого вимагали більш доступного житла.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Під гаслом "Житло – це право, а не бізнес" жителі іспанської столиці пройшли маршем, вимагаючи зниження цін на оренду житла і поліпшення умов життя.

Reuters

Reuters

За даними іспанського уряду, на вулиці вийшли 12 тисяч учасників.

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Іспанія намагається знайти баланс між розвитком туризму, який є ключовим рушієм її економіки, та вирішенням проблем громадян щодо непомірно високої орендної плати через переорієнтацію орендодавців на більш прибуткову оренду житла для туристів.

Крім того, у неділю в Барселоні відбулася окрема демонстрація проти проведення регати "Кубок Америки".

Учасники акції стверджують, що проведення міжнародної спортивної події призвело до підвищення цін на оренду житла і припливу туристів у переповнене місто.

У липні уряд Іспанії оголосив про боротьбу з короткостроковою та сезонною орендою житла.

Уряд планує перевірити оголошення на таких платформах, як Airbnb і Booking, щоб перевірити, чи мають вони ліцензії.

Своєю чергою мер Барселони Жауме Коллбоні оголосив про намір поступово відмовитися від короткострокової оренди в місті до 2028 року. Конституційний суд Іспанії розглядає питання про законність такого кроку.