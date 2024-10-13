В Іспанії тисячі людей вийшли на марш з вимогою доступного житла
Новини — Неділя, 13 жовтня 2024, 17:10 —
В іспанській столиці Мадриді у неділю зібрався багатотисячний марш, учасники якого вимагали більш доступного житла.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Під гаслом "Житло – це право, а не бізнес" жителі іспанської столиці пройшли маршем, вимагаючи зниження цін на оренду житла і поліпшення умов життя.
За даними іспанського уряду, на вулиці вийшли 12 тисяч учасників.
Іспанія намагається знайти баланс між розвитком туризму, який є ключовим рушієм її економіки, та вирішенням проблем громадян щодо непомірно високої орендної плати через переорієнтацію орендодавців на більш прибуткову оренду житла для туристів.
Крім того, у неділю в Барселоні відбулася окрема демонстрація проти проведення регати "Кубок Америки".
Учасники акції стверджують, що проведення міжнародної спортивної події призвело до підвищення цін на оренду житла і припливу туристів у переповнене місто.
У липні уряд Іспанії оголосив про боротьбу з короткостроковою та сезонною орендою житла.
Уряд планує перевірити оголошення на таких платформах, як Airbnb і Booking, щоб перевірити, чи мають вони ліцензії.
Своєю чергою мер Барселони Жауме Коллбоні оголосив про намір поступово відмовитися від короткострокової оренди в місті до 2028 року. Конституційний суд Іспанії розглядає питання про законність такого кроку.