В Испании тысячи людей вышли на марш с требованием доступного жилья

В испанской столице Мадриде в воскресенье собрался многотысячный марш, участники которого требовали более доступного жилья.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Под лозунгом "Жилье – это право, а не бизнес" жители испанской столицы прошли маршем, требуя снижения цен на аренду жилья и улучшения условий жизни.

Reuters

Reuters

Испания пытается найти баланс между развитием туризма, который является ключевым двигателем ее экономики, и решением проблем граждан относительно непомерно высокой арендной платы через переориентацию арендодателей на более прибыльную аренду жилья для туристов.

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Кроме того, в воскресенье в Барселоне состоялась отдельная демонстрация против проведения регаты "Кубок Америки".

Участники акции утверждают, что проведение международного спортивного события привело к повышению цен на аренду жилья и притоку туристов в переполненный город.

В июле правительство Испании объявило о борьбе с краткосрочной и сезонной арендой жилья.

Правительство планирует проверить объявления на таких платформах, как Airbnb и Booking, чтобы проверить, имеют ли они лицензии.

В свою очередь мэр Барселоны Жауме Коллбони объявил о намерении постепенно отказаться от краткосрочной аренды в городе до 2028 года. Конституционный суд Испании рассматривает вопрос о законности такого шага.