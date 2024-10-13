В Испании тысячи людей вышли на марш с требованием доступного жилья
Новости — Воскресенье, 13 октября 2024, 17:10 —
В испанской столице Мадриде в воскресенье собрался многотысячный марш, участники которого требовали более доступного жилья.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Под лозунгом "Жилье – это право, а не бизнес" жители испанской столицы прошли маршем, требуя снижения цен на аренду жилья и улучшения условий жизни.
Испания пытается найти баланс между развитием туризма, который является ключевым двигателем ее экономики, и решением проблем граждан относительно непомерно высокой арендной платы через переориентацию арендодателей на более прибыльную аренду жилья для туристов.
Кроме того, в воскресенье в Барселоне состоялась отдельная демонстрация против проведения регаты "Кубок Америки".
Участники акции утверждают, что проведение международного спортивного события привело к повышению цен на аренду жилья и притоку туристов в переполненный город.
В июле правительство Испании объявило о борьбе с краткосрочной и сезонной арендой жилья.
Правительство планирует проверить объявления на таких платформах, как Airbnb и Booking, чтобы проверить, имеют ли они лицензии.
В свою очередь мэр Барселоны Жауме Коллбони объявил о намерении постепенно отказаться от краткосрочной аренды в городе до 2028 года. Конституционный суд Испании рассматривает вопрос о законности такого шага.