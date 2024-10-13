Опозиція Іспанії вимагає відставки прем'єра Санчеса через підозри в корупції в його уряді

Права опозиція Іспанії вимагає відставки прем’єр-міністра країни Педро Санчеса через звинувачення в корупції, висунутих проти його соратника.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Консервативна Народна партія оголосила у неділю, що подасть скаргу на Соціалістичну партію, представником якої є Санчес.

Цьому передували повідомлення в ЗМІ про те, що давня довірена особа Санчеса і колишній міністр розвитку Хосе Луїс Абалос опинився в центрі корупційного скандалу, пов'язаного із закупівлею масок під час пандемії коронавірусу.

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"Ми просимо Педро Санчеса піти у відставку, він не може більше ні хвилини залишатися біля керма уряду Іспанії", – заявила на пресконференції генеральний секретар Народної партії Кука Гамарра.

За словами Гамарри, "подробиці, що розкриваються", свідчать про "системну корупцію, очолювану Педро Санчесом".

У понеділок Народна партія висуне звинувачення проти Соціалістичної партії "у зв'язку з підозрами в незаконному фінансуванні, корупції та торгівлі впливом, щоб розслідування цього безпрецедентного скандалу було доведено до кінця", сказала вона.

Абалоса, близького соратника Санчеса протягом багатьох років, вигнали із Соціалістичної партії після того, як він відмовився піти у відставку, коли в лютому з'явилися звинувачення в корупції.

Йому ще не пред'явлено звинувачень у будь-яких правопорушеннях.

Гамарра також наголосив на звинуваченнях на адресу дружини Санчеса Бегоньї Гомес, яка, як стверджується, використовувала становище чоловіка як важіль тиску у своїх професійних колах, коли викладала магістерську програму в одному з мадридських університетів.

Нагадаємо, дружину Санчеса звинувачують у торгівлі впливом і корупції під час роботи в освітньому центрі IE Africa Center. Стверджується, що вона нібито посприяла отриманню урядових субсидій кільком компаніям, з якими працювала.

Педро Санчес на тлі корупційного скандалу довкола дружини навіть задумався про відставку, але зрештою 29 квітня голова уряду Іспанії оголосив, що залишиться на посаді.

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