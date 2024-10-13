Оппозиция Испании требует отставки премьера Санчеса из-за подозрений в коррупции в его правительстве

Правая оппозиция Испании требует отставки премьер-министра страны Педро Санчеса из-за обвинений в коррупции, выдвинутых против его соратника.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Консервативная Народная партия объявила в воскресенье, что подаст жалобу на Социалистическую партию, представителем которой является Санчес.

Этому предшествовали сообщения в СМИ о том, что давнее доверенное лицо Санчеса и бывший министр развития Хосе Луис Абалос оказался в центре коррупционного скандала, связанного с закупкой масок во время пандемии коронавируса.

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"Мы просим Педро Санчеса уйти в отставку, он не может больше ни минуты оставаться у руля правительства Испании", – заявила на пресс-конференции генеральный секретарь Народной партии Кука Гамарра.

По словам Гамарры, "раскрываемые подробности" свидетельствуют о "системной коррупции, возглавляемой Педро Санчесом".

В понедельник Народная партия выдвинет обвинения против Социалистической партии "в связи с подозрениями в незаконном финансировании, коррупции и торговле влиянием, чтобы расследование этого беспрецедентного скандала было доведено до конца", сказала она.

Абалоса, близкого соратника Санчеса в течение многих лет, выгнали из Социалистической партии после того, как он отказался уйти в отставку, когда в феврале появились обвинения в коррупции.

Ему еще не предъявлено обвинений в каких-либо правонарушениях.

Гамарра также отметил обвинения в адрес жены Санчеса Бегоньи Гомес, которая, как утверждается, использовала положение мужа как рычаг давления в своих профессиональных кругах, когда преподавала магистерскую программу в одном из мадридских университетов.

Напомним, жену Санчеса обвиняют в торговле влиянием и коррупции во время работы в образовательном центре IE Africa Center. Утверждается, что она якобы поспособствовала получению правительственных субсидий нескольким компаниям, с которыми работала.

Педро Санчес на фоне коррупционного скандала вокруг жены даже задумался об отставке, но в конце концов 29 апреля глава правительства Испании объявил, что останется на посту.

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