У главы МИД Венгрии жалуются, что роспропаганда перекрутила его слова

В Министерстве иностранных дел Венгрии заявили, что российское государственное информационное агентство "РИА Новости" исказило слова министра иностранных дел Петера Сийярто.

Об этом изданию Telex сказал представитель венгерского МИД Мате Пацолай, сообщает "Европейская правда".

В конце прошлой недели министр иностранных дел Венгрии в очередной раз был в России, где принял участие в Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. Во время визита он дал интервью "РИА Новости". Агентство вышло с публикацией, где Сийярто утверждал, что "нынешней ситуации могло бы не быть", если бы НАТО обсудил с Россией ее проект договора о гарантиях безопасности 2021 года.

"Я помню те дни. Думаю, чего тогда не хватало – так это серьезного обсуждения. К сожалению, эта дискуссия не состоялась. Прошло почти три года с тех пор. И, возможно, то, что я сейчас говорю, не имеет смысла, но я бы хотел, чтобы эти диалоги состоялись. Потому что если бы они состоялись, мы, возможно, не оказались бы в нынешней ситуации", – цитирует "РИА Новости" Сийярто.

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Согласно материалу "РИА Новости", министр иностранных дел Венгрии имел в виду требования России 2021 года, которые предусматривали отвод НАТО своей инфраструктуры на позиции 1997 года и запрет Украине на членство в НАТО.

Однако представитель МИД Венгрии утверждает, что Сийярто говорил не конкретно о гарантиях безопасности, сформулированных Россией, а о периоде, который требовал переговоров, непосредственно перед войной, и именно в этом контексте он якобы сказал, что "настоящий диалог и настоящие переговоры между сторонами могли дать шанс избежать войны". Что касается предложения трехлетней давности, то Пацолай назвал его неактуальным в нынешней ситуации.

Опубликованное в "РИА Новости" заявление Сийярто раскритиковала венгерская оппозиция. Мартон Томпош, председатель оппозиционной партии Momentum, заявил, что министр иностранных дел Венгрии является российским агентом.

"МИД Венгрии служит интересам России. Членство Венгрии в НАТО под угрозой", – отметил Томпош.

"Согласно Сийярто, предметом обсуждения с россиянами является то, чтобы Альянс вывел свои войска из Венгрии. Предательство продолжается", – отреагировал Ференц Дюрчань, глава оппозиционной "Демократической коалиции".

Напомним, во время газового форума в российском Санкт-Петербурге Венгрия и российский "Газпром" договорились о возможном увеличении поставок газа РФ в это государство Европейского Союза.

Ранее в августе Сийярто заявлял, что "энергетическая безопасность Венгрии не может быть гарантирована без российского газа".