Посольство Росії в Норвегії скорочує консульський персонал до двох осіб

Посольство Росії в Норвегії заявило в понеділок, що скорочує свій консульський персонал до двох осіб відповідно до вимоги норвезької влади.

Про це йдеться в повідомленні російського посольства у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Посольство заявило, що відповідно до вимоги норвезької сторони до 17 жовтня дипломатичний контингент посольства в консульському відділі буде скорочений до двох дипломатів.

У повідомленні відзначено, що в результаті буде скорочено і консульські послуги.

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"Можливості з організації виїзних консульських прийомів, індивідуального обслуговування вдома (для вразливих груп населення) і розширення годин прийому відвідувачів у передвідпускний весняний період будуть обмежені", – йдеться у повідомленні.

Міністерство закордонних справ Норвегії заявило, що протягом тривалого часу з Росією вели діалог щодо забезпечення дипломатичної присутності в обох країнах.

У квітні минулого року Норвегія вислала 15 співробітників російського посольства, які, за словами норвезького МЗС, були співробітниками розвідки, що діяли під прикриттям.

Тим часом норвезький уряд розглядає можливість будівництва паркану уздовж кордону з Росією задля покращення безпекової ситуації.

Також Норвегія запроваджує посилені заходи з охорони кордону на сході провінції Фіннмарк, де пролягає спільний кордон із Росією.