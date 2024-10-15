Посольство России в Норвегии сокращает консульский персонал до двух человек

Посольство России в Норвегии заявило в понедельник, что сокращает свой консульский персонал до двух человек в соответствии с требованием норвежских властей.

Об этом говорится в сообщении российского посольства в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Посольство заявило, что в соответствии с требованием норвежской стороны до 17 октября дипломатический контингент посольства в консульском отделе будет сокращен до двух дипломатов.

В сообщении отмечено, что в результате будут сокращены и консульские услуги.

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"Возможности по организации выездных консульских приемов, индивидуального обслуживания на дому (для уязвимых групп населения) и расширение часов приема посетителей в предотпускной весенний период будут ограничены", – говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Норвегии заявило, что в течение длительного времени с Россией вели диалог по обеспечению дипломатического присутствия в обеих странах.

В апреле прошлого года Норвегия выслала 15 сотрудников российского посольства, которые, по словам норвежского МИД, были сотрудниками разведки, действовавшими под прикрытием.

Между тем, норвежское правительство рассматривает возможность строительства забора вдоль границы с Россией для улучшения ситуации с безопасностью.

Также Норвегия вводит усиленные меры по охране границыв на востоке провинции Финнмарк, где пролегает общая граница с Россией.