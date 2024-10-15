Іран поскаржився послу Угорщини на нові санкції ЄС через військову допомогу Росії

Міністерство закордонних справ Ірану у вівторок, 15 жовтня, викликало посла Угорщини на знак протесту проти нових санкцій Європейського Союзу через постачання Росії балістичних ракет.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило іранське інформагентство IRNA.

Угорському послу, чия держава нині головує в Раді Європейського Союзу, в МЗС Ірану висловили "рішучий протест" у зв'язку з оголошенням ЄС про санкції проти іранських юридичних і фізичних осіб.

"Представники міністерства повідомили угорському послу, що рішення ЄС вдатися до незаконних методів, таких як запровадження санкцій проти Ірану, є абсолютно неприйнятним і ні до чого не призведе", – пише IRNA.

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Також іранська сторона заявила, що її співпраця з Росією "є цілком законною".

У понеділок ЄС оголосив про запровадження санкцій проти трьох іранських авіакомпаній, чотирьох компаній і семи фізичних осіб через постачання іранських балістичних ракет і безпілотників до Росії.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі напередодні засудив заплановані санкції ЄС. Він сказав, що Іран не надавав Росії балістичних ракет.