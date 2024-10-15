Иран пожаловался послу Венгрии на новые санкции ЕС из-за военной помощи России

Министерство иностранных дел Ирана во вторник, 15 октября, вызвало посла Венгрии в знак протеста против новых санкций Европейского Союза из-за поставок России баллистических ракет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило иранское информагентство IRNA.

Венгерскому послу, чье государство сейчас председательствует в Совете Европейского Союза, в МИД Ирана выразили "решительный протест" в связи с объявлением ЕС о санкциях против иранских юридических и физических лиц.

"Представители министерства сообщили венгерскому послу, что решение ЕС прибегнуть к незаконным методам, таким как введение санкций против Ирана, является абсолютно неприемлемым и ни к чему не приведет", – пишет IRNA.

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Также иранская сторона заявила, что ее сотрудничество с Россией "является вполне законным".

В понедельник ЕС объявил о введении санкций против трех иранских авиакомпаний, четырех компаний и семи физических лиц из-за поставок иранских баллистических ракет и беспилотников в Россию.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи накануне осудил запланированные санкции ЕС. Он сказал, что Иран не предоставлял России баллистических ракет.